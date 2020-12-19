Стриминговый сервис Spotify разместил на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка огромный билборд с изображением композитора Петра Чайковского. Все потому, что он стал самым популярным русским музыкантом у слушателей Spotify за пределами России в 2020 году.

Вот пятерка композиций Чайковского, которые пользователи Spotify слушали чаще всего:

Балет «Лебединое озеро» op. 20, действие II, сцена 10 (Лондонский симфонический оркестр);

балет «Щелкунчик» op. 40, действие II, сцена 13: «Вальс цветов» (Берлинская филармония);

балет «Щелкунчик» op. 71, действие II, картина III, вариация II: «Танец Феи Драже» (Российский национальный оркестр);

балет «Щелкунчик» op. 71, действие I, сцена 2: «Марш» (Берлинская филармония);

«Детский альбом» op. 39, сцена 3: «Мама» (Кэрол Розенбергер).

Все эти (и многие другие) произведения можно послушать в специальном плейлисте Spotify «Это Чайковский».