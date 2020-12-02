Spotify в итогах года заставил слушателей из России поплатиться за свои вкусы. Особенно тех, кто часто включал Моргенштерна

Музыкальный стриминговый сервис Spotify подвел итоги 2020 года. Правда, в случае России это скорее итоги полугода, учитывая, что сервис официально запустился только в июле.

Spotify формирует специальные карточки, из которых можно узнать, какие песни, жанры и каких исполнителей каждый конкретный пользователь больше всего слушал в 2020-м. И некоторые из персональных карточек с итогами выглядят оскорбительно — в первую очередь из-за названий самих песен. Особенно досталось фанатам Моргенштерна, которые чаще всего включали его провокационный трек «Пососи».

Впрочем, песня Хаски «На что я дрочу», в которой рэпер занимается сексом с Владимиром Путиным, тоже может вызвать вопросы у человека со стороны.

… или песня «Героиновый шик» танцевального проекта GSPD.

Или — м-м-м — вот это.

А вот к Меладзе вопросов нет!

Зато многие карточки идеально описывают 2020 год, который из-за коронавируса действительно выдался тревожным и грустным.