шапито
Вж-ж-ж — вот с таким звуком должен залетать в рот помидор сорта «мятежный звездный истребитель». Нет, мы его не выдумали 🍅
Источник: Meduza
Пользовательница твиттера Линда Райли 15 декабря обратила внимание на сорт помидоров с необычным названием «мятежный звездный истребитель» (или «звездный истребитель повстанцев»).
Сорт «звездный истребитель повстанцев» вывел американец Расс Кроу, который начал выращивать томаты еще в детстве. Помидоры этого сорта полосатые и, если верить отзывам, насыщенные и сладкие на вкус.
Но «звездный истребитель повстанцев» — это не единственное удивительное название, которое селекционеры дают своим новым сортам томатов. Вот в честь кого и чего называют помидоры:
- музыкальных и литературных героев («сержант пеппер», «айвенго», «буратино»);
- животных и птиц («большой полосатый кабан», «ананасный поросенок», «пушистая голубая сойка»);
- фруктов и ягод («апельсин», «мандаринка», «знаменитая клубника миссис шлаубах»);
- блюд («большой белый бифштекс», «форшмак»);
- денег («валютный», «денежный мешок»);
- вечных ценностей («моя любовь», «моя радость», «моя семья»);
- имен и отчеств («викуся», «зинуля», «семеновна»);
- родственников («бабушка фрида», «батяня»);
- президентов («вова путин»);
- песен Михаила Круга («золотые купола»).