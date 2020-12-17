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шапито

Вж-ж-ж — вот с таким звуком должен залетать в рот помидор сорта «мятежный звездный истребитель». Нет, мы его не выдумали 🍅

Источник: Meduza

Пользовательница твиттера Линда Райли 15 декабря обратила внимание на сорт помидоров с необычным названием «мятежный звездный истребитель» (или «звездный истребитель повстанцев»).

Сорт «звездный истребитель повстанцев» вывел американец Расс Кроу, который начал выращивать томаты еще в детстве. Помидоры этого сорта полосатые и, если верить отзывам, насыщенные и сладкие на вкус.

Но «звездный истребитель повстанцев» — это не единственное удивительное название, которое селекционеры дают своим новым сортам томатов. Вот в честь кого и чего называют помидоры:

  • музыкальных и литературных героев («сержант пеппер», «айвенго», «буратино»);
  • животных и птиц («большой полосатый кабан», «ананасный поросенок», «пушистая голубая сойка»);
  • фруктов и ягод («апельсин», «мандаринка», «знаменитая клубника миссис шлаубах»);
  • блюд («большой белый бифштекс», «форшмак»);
  • денег («валютный», «денежный мешок»);
  • вечных ценностей («моя любовь», «моя радость», «моя семья»);
  • имен и отчеств («викуся», «зинуля», «семеновна»);
  • родственников («бабушка фрида», «батяня»);
  • президентов («вова путин»);
  • песен Михаила Круга («золотые купола»).

Надо же, это не первое «Шапито» про помидоры!