Пользовательница твиттера Линда Райли 15 декабря обратила внимание на сорт помидоров с необычным названием «мятежный звездный истребитель» (или «звездный истребитель повстанцев»).

Сорт «звездный истребитель повстанцев» вывел американец Расс Кроу, который начал выращивать томаты еще в детстве. Помидоры этого сорта полосатые и, если верить отзывам, насыщенные и сладкие на вкус.

Но «звездный истребитель повстанцев» — это не единственное удивительное название, которое селекционеры дают своим новым сортам томатов. Вот в честь кого и чего называют помидоры:

музыкальных и литературных героев («сержант пеппер», «айвенго», «буратино»);

животных и птиц («большой полосатый кабан», «ананасный поросенок», «пушистая голубая сойка»);

фруктов и ягод («апельсин», «мандаринка», «знаменитая клубника миссис шлаубах»);

блюд («большой белый бифштекс», «форшмак»);

денег («валютный», «денежный мешок»);

вечных ценностей («моя любовь», «моя радость», «моя семья»);

имен и отчеств («викуся», «зинуля», «семеновна»);

родственников («бабушка фрида», «батяня»);

президентов («вова путин»);

песен Михаила Круга («золотые купола»).