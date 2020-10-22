Кайл Маклахлен уже месяц расследует дело о пропавших помидорах (а еще целует их). Нет, это не новая серия «Твин Пикса»

Актер Кайл Маклахлен, известный по роли агента Купера в «Твин Пиксе», — это американская версия Валерия Меладзе. В смысле Маклахлен тоже ведет образцовый инстаграм! И если Меладзе в своем аккаунте летает на птеродактилях, то Маклахлен расследует дело о пропавших помидорах.

Первый ролик вышел еще 12 сентября: Маклахлен обнаружил, что помидоры в его саду кто-то погрыз, и очень расстроился. «Этот им не достанется!» — пообещал актер и поцеловал зеленый, никем не тронутый помидор. А потом пообещал, что отнесется к инциденту предельно серьезно.

Но 25 сентября все повторилось: снова надкусанный помидор, снова расстроенный Маклахлен («У меня на [этот помидор] были такие планы!»), снова поцелуй — и снова обещания мести.

Новых отчетов о ходе расследования не было уже месяц. Так что либо Маклахлен сдался, либо злоумышленник (вероятно, белка) залег на дно. Или актер ждет подходящего момента, чтобы наконец назвать имя преступника. В любом случае с нетерпением ожидаем развязки.

Бонус!

Кайл Маклахлен в образе кудрявой капустки.