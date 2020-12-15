Пополнение в зале славы российских спецслужб: к Петрову и Боширову присоединились восемь сотрудников ФСБ, которые пытались отравить Навального Но, как водится, попали в шапито

Чтобы одного Алексея Навального, понадобилось восемь сотрудников ФСБ. Они не справились. Об этом рассказывается в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel.

Авторы расследования даже назвали имена сотрудников ФСБ, причастных к отравлению, и показали их фотографии. Вот они, все восемь.

Надпись на картинке: «Омерзительная восьмерка»

Домой к одному из предполагаемых сотрудников ФСБ наведались журналисты CNN. И он даже открыл им дверь.

При этом власти пока не спешат что-либо комментировать. Телефонный брифинг пресс-секретаря президента России, который, как правило, проходит каждый будний день, 15 и 16 декабря отменили. Дмитрий Песков заявил, что причина такого решения — подготовка к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Она состоится 17 декабря.

Но как объяснить, зачем восемь мужчин в течение трех лет летали за Навальным по всей России? Есть парочка вариантов.

Впрочем, всегда можно пойти по пути «Петрова» и «Боширова», которые просто прилетели гулять и смотреть на знаменитые «солсберецкие шпили».

История — чистый Голливуд. Но речь не о шпионских боевиках про Джеймса Бонда. Это скорее комедия «Скотт Пилигрим против всех», где главному герою нужно было победить семь злых бывших своей новой девушки. А сотрудников ФСБ и того больше.

Уже даже есть подходящий постер:

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Навального отравили «Новичком» сотрудники спецгруппы ФСБ. Названы их имена и псевдонимы Главное из расследования The Insider и Bellingcat

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Навального отравили «Новичком» сотрудники спецгруппы ФСБ. Названы их имена и псевдонимы Главное из расследования The Insider и Bellingcat