«На глазах у депутата новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует» В полуфинале Высшей лиги КВН пошутили про отравление Навального

Команда «Русская дорога» из Армавира в полуфинале Высшей лиги КВН, который транслировался по Первому каналу вечером 13 декабря, пошутила про отравление политика Алексея Навального «Новичком».

В сценке один из участников команды, над которым подшучивают из-за того, что он недавно в ней появился, и называют его Новичком, бьет битой другого по имени Алексей, чтобы стать капитаном; на сцене при этом присутствуют человек в форме полицейского и мужчина в костюме.

«Ты что, дурак? Ты зачем его вырубил? Да ты представляешь, как это СМИ сейчас раздуют? На глазах у депутата новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует», — говорит после этого мужчина в костюме.

Официальный канал КВН

Зрители отреагировали на шутку продолжительными аплодисментами. По итогам игры команда вышла в финал КВН.

Директор «Русской дороги» Сергей Васьков заявил изданию «Подъем», что давления из-за шутки на команду никто не оказывал.

Проблем с ней не было. Она смешная. Проблемы бывают с острыми темами, если ты их цепляешь, но при этом не смешно. А если действительно у тебя острая смешная шутка, редко бывает, чтобы кто-то просил убирать. Здесь сказали: да, она веселая, всем понравилась, пусть будет. Это всегда прикольно, когда то, что ты делаешь, находит какой-то отклик.

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