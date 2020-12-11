Бизнесмен из Флориды оплатил долги сотен соседей. Потому что в 2020-м должно случиться хотя бы одно маленькое чудо

74-летний Майкл Эсмонд, бизнесмен из города Галф-Бриз во Флориде, помог 114 семьям оплатить долги за коммунальные услуги — на сумму более семи с половиной тысяч долларов.

В этом году Галф-Бриз пострадал не только от пандемии, но и от урагана «Салли». По словам Эсмонда, многие крыши в городе до сих пор покрыты брезентом. Вдобавок к этим несчастьям в сентябре баржа повредила мост, соединяющий Галф-Бриз и город Пенсакола.

Учитывая все обстоятельства, жителям города пообещали не отключать воду, газ и канализацию, пока они не просрочили платеж более чем на 60 дней. Но многие не смогли заплатить даже 100 долларов — поэтому помощь Эсмонда пришлась как нельзя кстати.

У бизнесмена, который занимается строительством и ремонтом бассейнов, наоборот выдался очень успешный год. Настолько, что признаваться в этом, по его словам, было «почти стыдно».

Но когда-то дела у Эсмонда шли совсем не так хорошо: в 80-е он сам задолжал за коммуналку, и ему отключили газ. Мужчина с тремя дочерями остался без тепла в одну из самых холодных зим в истории Флориды. «Я понимаю, каково это — быть не в состоянии заплатить по счетам — потому что сам был в таком положении. Надеюсь, что я помог людям снять хоть немного стресса перед Рождеством», — говорит Эсмонд.

Это уже не первый раз, когда Эсмонд выручает жителей своего города: в прошлом году он оплатил счета 36 семей на сумму 4 600 долларов.