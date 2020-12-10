В Екатеринбурге комсомол празднует победу: в их ряды вступил Моргенштерн! Но не тот. И даже не родственник…

В Екатеринбурге представители Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации (ЛКСМ РФ) запутались в родственниках рэпера Алишера Моргенштерна.

Первый секретарь Свердловского обкома ЛКСМ Денис Курочкин у себя в фейсбуке похвастался, что Моргенштерн вступил в комсомол — и приложил к посту несколько фотографий. «Нет, это не шутка! Парень в синей кофте действительно Моргенштерн! — написал Курочкин. — В прошлую пятницу в Екатеринбурге он был принят в ряды Ленинского комсомола. Разве что зовут его не Алишер, а Дмитрий Моргенштерн. Как утверждает сам Дмитрий, он является дальним родственником рэпера с соответствующей фамилией».

Вот только имя рэпера при рождении — Алишер Валеев. Об официальной смене фамилии на Моргенштерн в паспорте музыкант рассказал только в сентябре 2020 года. Так что Дмитрий Моргенштерн вряд ли приходится ему родственником (даже дальним).

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Знаем-знаем, Моргенштерн уже надоел… Но тут такое дело: оказалось, он добавил в трек с Тимати «El Problema» секретный звук 💨

¯\_(ツ)_/¯

Знаем-знаем, Моргенштерн уже надоел… Но тут такое дело: оказалось, он добавил в трек с Тимати «El Problema» секретный звук 💨

Фото в анонсе: Shutterstock.com