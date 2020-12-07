Студия Warner Bros. выпустила трейлер супергеройского фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот. Действие нового фильма происходит в 1980-х. Главная героиня, амазонка по имени Диана, встречает своего возлюбленного — капитана Стива Тревора (Крис Пайн), который каким-то образом выжил после событий первой части. Вместе они танцуют, вспоминают былое и, конечно же, спасают людей. А еще Диана прыгает по воздуху, цепляясь своим энергетическим лассо за грозовую вспышку!

Warner Bros. Pictures

В новой части героиня встретит своего главного врага из комиксов — кровожадную женщину-кошку Гепарду (Кристен Уиг из «Охотников за привидениями» 2016 года). Другого злодея — бизнесмена-телепата Максвелла Лорда — сыграл Педро Паскаль («Мандалорец»).

Режиссер фильма — Пэтти Дженкинс, снявшая первую часть «Чудо-женщины».

Премьера фильма намечена на 25 декабря. Картина одновременно выйдет в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max, который пока официально недоступен в России.