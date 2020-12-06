Balenciaga выпустила игру: в ней нужно ходить по городу будущего, рассматривать новую коллекцию и читать постеры про роботизированных пчел

Afterworld: The Age of Tomorrow Balenciaga

6 декабря вышла онлайн-видеоигра Balenciaga «Afterworld: The Age of Tomorrow» — так модный дом и его креативный директор Демна Гвасалия представили коллекцию «Осень-21».

Это очень простая игра, разделенная на пять глав, то есть пять «зон». Игроку необходимо перемещаться по ним — он будет проходить мимо моделей и предметов одежды, парящих в воздухе; взаимодействовать с ними никак нельзя, зато их можно рассмотреть вблизи. Первая зона — футуристический магазин, вторая — промозглый город, третья — трущобы и рейв, четвертая — лес (здесь нужно будет бежать за белым кроликом), пятая — гора, на вершине которой игрока ждет завершение.

Какое же? Героиня в доспехах оказывается на горе — и видит там меч в камне. Она вытаскивает его (на мече, конечно, написано «Balenciaga»), стены вокруг нее рушатся — и она видит прекрасный рассвет. После чего создатели игры предлагают вам сделать глубокий вдох и выдох.

Afterworld: The Age of Tomorrow Balenciaga

Afterworld: The Age of Tomorrow Balenciaga

Afterworld: The Age of Tomorrow Balenciaga

Afterworld: The Age of Tomorrow Balenciaga

Некоторые модели ненадолго задерживают игрока: кто-то предлагает розу, а кто-то демонстрирует свою способность создавать руками огонь. Действие игры происходит в недалеком будущем — в 2031 году. Несмотря на то, что половина жителей этого места может себе позволить очень дорогую одежду от Balenciaga, дела здесь, кажется, идут не очень хорошо: судя по рекламе на улице, обычных пчел в этом мире заменяют роботизированные, а другие животные оказались на грани исчезновения.

Что касается самой коллекции — ее можно рассмотреть в отдельном лукбуке, модели можно вращать — то в ней, конечно же, много смелых вещей, как и в других коллекциях модного дома. Например, там есть очки, похожие на глаза насекомого, или металлические ботфорты, напоминающие ноги C-3PO из «Звездных войн».

Balenciaga Balenciaga

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