Джордж Клуни пришел на шоу американского телеведущего Джимми Киммела и рассказал, что уже больше 20 лет стрижет себя сам. Поэтому в пандемию, когда не работали парикмахерские, актер не особо-то и зарос. Есть, правда, один нюанс — Клуни стрижет себя без использования ножниц. Ведь для этого у него есть… специальная насадка для пылесоса Flowbee, которой просто нужно пройтись по голове!

Во время беседы с Киммелом актер достал один из Flowbee и провел инструктаж. Увы, процесс стрижки прервали рекламным блоком с новым фильмом Клуни «Полночное небо». Поэтому мы так и не узнали, сколько вообще нужно времени, чтобы тщательно пропылесосить волосы.

Jimmy Kimmel Live

На всякий случай: Flowbee — это реальное устройство, не шутка и не выдумка. И им (вроде как) действительно можно постричь волосы. Выглядит это все как-то вот так:

John Kay