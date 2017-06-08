У Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин родились близнецы. За что мы любим эту семью

6 июня у правозащитницы Амаль Аламуддин и актера и режиссера Джорджа Клуни родилась двойня. Это первые дети для обоих; Клуни — 56 лет, Аламуддин — 39. Он — знаменитый актер и режиссер, она — успешный юрист, а вместе они — одна из самых заметных звездных пар в мире. Причем никто из них не пожертвовал карьерой и общественной деятельностью ради семьи (и наоборот).

Муж своей жены

«Сегодня утром у Амаль и Джорджа на свет появились Элла и Александр Клуни. Элла, Александр и Амаль находятся в добром здравии и отменно себя чувствуют», — сообщил представитель пары в официальном заявлении, опубликованном во вторник в журнале People. И добавил: «Джордж отдыхает, приходит в себя и должен полностью восстановиться в течение пары дней». Эта ремарка подшучивала над не совсем привычной для светской хроники расстановкой сил в семействе Клуни — Аламуддин: ситуацию, где еще непонятно, это Аламуддин — жена Клуни или он — ее муж. Канадское издание National Post пошло еще дальше и в новости о рождении близнецов представило пару как «международного адвоката Амаль Аламуддин и двукратного обладателя титула „Самый сексуальный мужчина из ныне живущих“».

Джорджа Клуни любят представлять и как «звезду сериала „Скорая помощь“» — его доктор Росс был секс-символом для целого поколения американских и российских телезрителей. В тени этого факта часто остается то, что у Клуни на счету пара десятков всеми любимых ролей — от конструктора секс-машины в «Сжечь после прочтения» до Бэтмена. А еще пять отличных фильмов в качестве режиссера и два «Оскара»: за мужскую роль второго плана в «Сириане» и как продюсеру драмы Бена Аффлека «Операция „Арго“». Оба фильма были на околополитические темы и про американцев на Ближнем Востоке — в Ливане и Иране; оба основаны на реальных событиях.

Клуни известен и своей активной гражданской позицией: он поддерживал Барака Обаму и Хиллари Клинтон, выступал против войны в Ираке, за однополые браки и признание геноцида армян. А также в 2007 году написал открытое письмо Ангеле Меркель, где призвал ее занять жесткую позицию по вопросу конфликта в суданском Дарфуре.

Несмотря на все это, светские журналисты долгие годы упорно предпочитали представлять Джорджа Клуни как «самого знаменитого холостяка» — до 2014 года, когда актер, режиссер и продюсер объявил о помолвке с британской правозащитницей Амаль Аламуддин.

Чем известна Амаль Аламуддин

К моменту помолвки c Клуни Амаль Аламуддин была образцовой деловой женщиной: блестяще образованной, посвятившей себя карьере, умной и конвенционально красивой. Ее послужной список также не уступал фильмографии будущего мужа. Аламуддин родилась в Бейруте в либеральной семье: ее отец — бизнесмен и преподаватель, мать — журналистка, позже основавшая пиар-агентство. Во время обострения войны в Ливане в самом начале 1980-х семья перебралась в Великобританию.

Амаль Аламуддин отучилась в Оксфорде, затем получила степень в Нью-Йоркском университете по специальности «Международное право, вопросы экстрадиции и защита прав человека». Именно дело об экстрадиции стало одним из самых громких в ее карьере, которую называют не иначе как головокружительной: начав интерном в офисе члена Верховного суда Сони Сотомайор, к 2011 году Амаль Аламуддин была в команде, защищавшей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Аламуддин защищала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, боролась за права езидских женщин, ставших жертвами сексуального рабства в ИГ, представляла интересы азербайджанской журналистки Хадиджи Исмаиловой в Европейском суде по правам человека, участвовала в разбирательстве ООН по делу об использовании дронов в антитеррористических операциях, была соавтором монографии о деятельности Специального трибунала по Ливану и советницей экс-главы ООН Кофи Аннана по вопросам урегулирования сирийского конфликта. Аламуддин присутствовала и на встрече Аннана и президента России Владимира Путина в Кремле в 2012 году. «Если бы я хотела жизнь поспокойнее, я бы занималась делами о дорожно-транспортных происшествиях», — сказала она в интервью NBC.

О ее личной жизни до встречи с Джорджем Клуни ничего не известно: как пошутили журналисты, «вероятно, все это время она была занята тем, что прошибала ». В августе 2014 года Амаль Аламуддин предложили стать одной из трех членов комиссии ООН по конфликту в секторе Газа. Однако правозащитница была вынуждена отказаться, сославшись на занятость (на тот момент она вела восемь дел) и другие обстоятельства. Ими была свадьба — 27 сентября 2014 года Аламуддин и Клуни поженились; церемония прошла в Венеции.

За что мы их любим

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин (по крайней мере то, что мы о них знаем) — прекрасный пример того, как сохранять человечность и самоиронию, даже если для миллионов вы — ходячие ярлыки вроде «карьеристки» или «секс-символа». Пара договорилась, что, несмотря на интенсивный график обоих, они никогда не будут расставаться больше чем на неделю, а непосредственно предложение Джордж Клуни сделал Аламуддин за ужином дома: «Я просто вывалил это на нее. Она только повторяла: „Вау“ и „О боже“. В конце концов я сказал: „Слушай, мне 53 года. Я уже 28 минут стою на одном колене, и если простою на нем еще немного, то могу не подняться“».

Актер также с готовностью подыгрывает публичному образу их семьи и шутит, что порой, общаясь с женой, чувствует себя дураком: «У нас принято решать спорные вопросы с помощью армрестлинга. Потому что в любом интеллектуальном споре я проиграю». Амаль Аламуддин же предпочитает давать интервью исключительно о работе. «Если мой новый статус поможет кому-то больше узнать о правах человека, я только за», — говорит она.