1 декабря в ЮАР прошла национальная лотерея PowerBall с джекпотом в почти 114 миллионов южноафриканских рэндов (более 7,4 миллиона долларов). Победителями стали 20 человек, которые одновременно угадали необычную выигрышную комбинацию из шести чисел.

По правилам лотереи, участники должны выбрать пять основных чисел от 1 до 50, а также одно дополнительное число — PowerBall — от 1 до 20. Шансы выиграть джекпот равняются 1 к 42 375 200, отмечает BBC News.

Как следует из видео трансляции розыгрыша 1 декабря, сперва в лотерее выпали числа 8, 5, 9, 7, 6, а затем PowerBall — 10.

ITHUBA LOTTERY

В тот же день оператор крупнейшей лотереи в ЮАР — холдинг Ithuba — поздравил в твиттере «20 новых мультимиллионеров» с победой в розыгрыше. В компании также прокомментировали выигрышную последовательность:

[Выпавшие] числа могут показаться неожиданной комбинацией, но мы видим, что многие участники лотереи ставят именно на них.

Каждый победитель выиграл 5,7 миллиона рэндов (370 тысяч долларов). В видеозаписи, опубликованной в твиттере организаторов лотереи, сказано, что победители проживают в семи провинциях ЮАР (а всего в стране девять провинций). В том числе восемь человек живут в Гаутенге, где расположен крупнейший город Йоханнесбург. Еще 79 участников лотереи выиграли по 6283 рэнда (409 долларов) каждый, угадав последовательность от 5 до 9, но без PowerBall.

После объявления результатов розыгрыша пользователи соцсетей стали обвинять организаторов в фальсификациях и мошенничестве. Один из пользователей твиттера заявил, что «черт возьми, это не совпадение», другой сообщил, что выигрышные номера опубликовали незадолго до розыгрыша. Многие стали призывать расследовать случившееся.

Национальная комиссия по лотереям ЮАР, регулирующая игру, отметила, что выигрышная комбинация чисел «необычна, но не невозможна». Комиссия заявила, что все лотереи в стране проходят под ее строгим контролем, чтобы их проводили честно, а каждый участник имел шанс на выигрыш. В комиссии подчеркнули, что при розыгрыше лотереи 1 декабря использовали генератор случайных чисел, который выбирает числа без какой-либо закономерности, а за розыгрышем наблюдали специалисты ведомства. В комиссии по лотереям пообещали провести проверку розыгрыша. «И если что-то пошло не так, мы объявим об этом», — добавили там.

Победа 20 человек в лотерею — довольно редкое явление для ЮАР. В последний раз в стране большое число участников разделили джекпот в марте 2003 года — тогда победителями стали 33 человека.

Александр Бакланов