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Жители Китая и Южной Кореи перессорились из-за традиционного блюда корейской кухни — кимчи, то есть острых квашеных овощей (прежде всего пекинской капусты), приправленых, к примеру, зеленым луком или красным перцем.

Началось все с публикаций в китайских СМИ, где утверждалось, что Китай стал мировым лидером по производству кимчи. Недавно страна получила сертификат Международной организации по стандартизации (ISO). Но не за кимчи, а за пао цай — это маринованные овощи, которые часто используют в блюдах сычуаньской кухни.

И тут началось: в соцсетях и на страницах СМИ южнокорейцы принялись ругаться с китайцами и доказывать, что кимчи принадлежит им и только им. А то, что сейчас происходит, назвали культурной экспроприацией. Китай таким образом якобы пытается добиться «мирового господства». К обсуждению подключилось министерство сельского хозяйства Южной Кореи. Его представители заявили, что продукт, за который Китаю выдали сертификат ISO, «не имеет ничего общего» с настоящим кимчи.

Китайцы не замедлили ответить конкурентам. По их мнению, они поставляют в Южную Корею столько кимчи, что имеют полное право считать это своим национальным блюдом. Да и слово «кимчи» пришло из китайского языка, значит, и спорить тут не о чем.

При этом ООН и ЮНЕСКО уже давно заявили, что считают кимчи национальным блюдом Южной Кореи. Однако китайцев их доводы не убедили.

Максим Иванов