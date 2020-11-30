«Полчаса потерпеть можно. Мы же сибиряки» Мэр Усолья-Сибирского на морозе выкинул шапку при виде Путина. Президенту это не понравилось

Мэр города Усолье-Сибирское в Иркутской области Максим Торопкин снял и выкинул шапку во время телемоста с Владимиром Путиным.

Видеосовещание проходило на улице, при 20-градусном морозе. Помимо Торопкина на встрече присутствовали вице-премьер Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

При виде Путина чиновники синхронно поснимали капюшоны и шапки. Торопкин же и вовсе свою шапку выбросил. Путину это не понравилось: «Зря вы там шапки снимаете. Шапки-то наденьте. Выбросил еще! Наденьте шапки. Холодно, уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы, заболеете еще, не хватало». Однако чиновники не послушались Путина: Абрамченко не стала надевать капюшон, а остальные проявили солидарность.

После окончания телемоста Торопкин объяснил, зачем выкинул шапку: «Первое лицо государства, прямой эфир. Да, было на самом деле холодно. Но, в принципе, полчаса потерпеть можно. Мы же сибиряки».

Фрагмент встречи с президентом показали в передаче «Москва. Кремль. Путин». Автор программы Павел Зарубин выдвинул свою версию, почему чиновники слушали Путина с непокрытой головой. По его мнению, все дело в морозоустойчивости президента, который при любой погоде ходит без шапки.

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