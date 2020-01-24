Путин поднял фуражку палестинского офицера из почетного караула. Как же восхищены российские СМИ!

Алексей Никольский / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин во время визита в Вифлеем 23 января поднял упавшую с головы офицера почетного караула фуражку. А после вернул ее на место!

Видео первым опубликовал в своем фейсбуке Махаммад Атик — личный фотограф палестинского лидера Махмуда Аббаса, сопроводив его подписью «Уважение президента Путина к палестинской гвардии».

На видеозапись обратили внимание российские СМИ, включая РИА Новости, которое перепостило видео в своих соцсетях. О поступке Путина написали и многие другие издания в России. С вот такими, почти однотипными заголовками:

Телеканал «Звезда»: «Палестина в восхищении: Путин поднял упавшую фуражку офицера караула»

«Русская весна»: «„Наш президент!“: Путин покорил арабский мир уважительным жестом в Палестине»

Радио Sputnik: « Палец вверх. Видео с Путиным и фуражкой в Палестине набирает обороты»

Палец вверх. Видео с Путиным и фуражкой в Палестине набирает обороты» Daily Storm: «„Уважение президента к гвардии“: в Палестине восхитились Путиным, поднявшим фуражку офицера»

«Вести.RU»: «Арабы восхищены Путиным, поднявшим фуражку военного из почетного караула»

URA.Ru: «В Палестине восхищены Путиным, который поднял упавшую фуражку офицера караула»

Lenta.Ru: «Путин надел фуражку на голову офицера и восхитил палестинцев»

«Царьград ТВ»: «Не смог равнодушно пройти мимо: Путин выручил офицера, с которого слетела фуражка».

А также…

Путин — не единственный лидер государства, поднимавший головные уборы, слетавшие с голов членов почетного караула.

Вот, например, президент США Дональд Трамп в июле 2017 года. У Трампа, надо признать, получилось хуже, чем у Путина. Фуражка снова слетела из-за ветра, а Трамп пошел дальше.

CNN

А вот Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, в марте 2018 года.

Справедливости ради надо отметить, что и Трамп, и Порошенко помогали вернуть предписанный уставом вид военнослужащим своих стран.