Путин поднял фуражку палестинского офицера из почетного караула. Как же восхищены российские СМИ!
Президент России Владимир Путин во время визита в Вифлеем 23 января поднял упавшую с головы офицера почетного караула фуражку. А после вернул ее на место!
Видео первым опубликовал в своем фейсбуке Махаммад Атик — личный фотограф палестинского лидера Махмуда Аббаса, сопроводив его подписью «Уважение президента Путина к палестинской гвардии».
На видеозапись обратили внимание российские СМИ, включая РИА Новости, которое перепостило видео в своих соцсетях. О поступке Путина написали и многие другие издания в России. С вот такими, почти однотипными заголовками:
- Телеканал «Звезда»: «Палестина в восхищении: Путин поднял упавшую фуражку офицера караула»
- «Русская весна»: «„Наш президент!“: Путин покорил арабский мир уважительным жестом в Палестине»
- Радио Sputnik: «Палец вверх. Видео с Путиным и фуражкой в Палестине набирает обороты»
- Daily Storm: «„Уважение президента к гвардии“: в Палестине восхитились Путиным, поднявшим фуражку офицера»
- «Вести.RU»: «Арабы восхищены Путиным, поднявшим фуражку военного из почетного караула»
- URA.Ru: «В Палестине восхищены Путиным, который поднял упавшую фуражку офицера караула»
- Lenta.Ru: «Путин надел фуражку на голову офицера и восхитил палестинцев»
- «Царьград ТВ»: «Не смог равнодушно пройти мимо: Путин выручил офицера, с которого слетела фуражка».
А также…
Путин — не единственный лидер государства, поднимавший головные уборы, слетавшие с голов членов почетного караула.
Вот, например, президент США Дональд Трамп в июле 2017 года. У Трампа, надо признать, получилось хуже, чем у Путина. Фуражка снова слетела из-за ветра, а Трамп пошел дальше.
А вот Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, в марте 2018 года.
Справедливости ради надо отметить, что и Трамп, и Порошенко помогали вернуть предписанный уставом вид военнослужащим своих стран.