Майк Тайсон съел ухо Роя Джонса на День благодарения. Пока только шоколадное!
Боксер-тяжеловес и бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон на День благодарения съел шоколадное ухо Роя Джонса, с которым вскоре должен встретиться на ринге.
Тайсон выложил на своем ютьюб-канале запись тихого семейного ужина. Вместо традиционной индейки Тайсон подал к столу торт в виде головы Джонса и стал накладывать своим детям кусочки — дочери, к примеру, достался нос. Тайсон же заявил, что предпочитает уши. А объедки со стола отдали собаке.
Бой Тайсона и Джонса намечен на 29 ноября. Нокаут будет разрешен. Впервые боксеры могли встретиться на ринге еще в 2003 году, но матч так и не состоялся.
В 1997 году во время боя с Эвандером Холифилдом Тайсон укусил противника за ухо. После этого за Тайсоном закрепилась слава человека, которому только дай повод применить зубы.