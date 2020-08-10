Майк Тайсон защекотал акулу и получил новый чемпионский титул. Так он готовится к бою с Роем Джонсом

Майк Тайсон завершил боксерскую карьеру еще в 2005 году, но в ноябре 2020-го он должен снова вернуться на ринг и сразиться с Роем Джонсом. Чтобы побороть страх перед выходом на ринг после длительного перерыва, Тайсон отправился на Багамы и устроил заплыв с акулами.

Погружение было частью съемок передачи об акулах для канала Discovery Channel. Заплыв состоял из трех этапов: сперва спортсмен поплавал с акулами в клетке, потом — в открытом океане.

В финальном раунде Тайсону предложили собственноручно обездвижить проплывающую мимо акулу. Для этого нужно было схватить ее за нос и пощекотать, тогда акула временно придет в состояние тонической неподвижности, то есть оцепенеет.

Боксер рассказал, что перед финальным этапом его буквально стошнило от страха. Однако Тайсон справился с испытанием и даже получил новый титул — члены съемочной группы назвали его чемпионом в тяжелом весе среди акул.