шапито
«Кикбоксер возвращается»: трейлер фильма с Ван Даммом и Майком Тайсоном. С озвучкой из 90-х
В российский прокат 22 февраля выходит фильм «Кикбоксер возвращается» режиссера Димитри Логотетиса. В нем снялись Ален Мусси, Кристофер Ламберт, Жан-Клод Ван Дамм, Майк Тайсон, Роналдиньо и Хафтор Бьёрнсон (сыграл Гору в «Игре престолов»).
Перевел и озвучил картину Андрей Гаврилов — легендарный переводчик боевиков, в коллекции которого в том числе оригинальный «Кикбоксер» 1989 года. А в фильме «Кровь и бетон: История любви» именно голос Гаврилова произносит монолог, начинающийся со слов «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье».
«Медуза» представляет трейлер фильма, также озвученный Гавриловым.