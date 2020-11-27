Erin Scott / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию и назвал условие, при котором согласится покинуть Белый дом. Для этого выборщики должны будут 14 декабря на специальной коллегии проголосовать за Джо Байдена.

Как отмечает The Guardian, тем самым Трамп почти признал свое поражение. Вот только теперь все обсуждают не его выступление, а то, что президент в этот момент сидел за кро-о-ошечным столом.

«Трамп: „А этот стол нормального размера?“ Парень, отвечавший за столы, едва сдерживаясь: „Ага“»

«Каждый день какой-то партизан в администрации Трампа подменяет стол на чуть более маленький»

«Не вижу разницы»

«А ручки-то нет»

«Пусть так мы и запомним президентство Трампа: истерящий ребенок за крохотным столом»

Откуда этот стол вообще взялся?

На самом деле мини-стол, за которым сидел Трамп, — это обычный стол для подписания документов. За такими столами не раз сидели Обама, Буш, Клинтон, Рейган и другие президенты США.

Но предшественников Трампа, сидевших за этим столом, всегда окружали люди — собственно, для этих целей и нужен маленький стол. В том числе для того, чтобы в кадр уместилось большее количество людей, когда их будут фотографировать в момент подписания бумаг. А Трамп за этим столом почему-то давал конференцию — и сидел один, отсюда и комичный эффект.

Сам Трамп уже сидел за таким столом и даже в шутку назвал его «детским столиком», самым маленьким из всех, что он когда-либо видел.