Римский форум Rudy Balasko / Shutterstock.com

Американка по имени Джесс отправила в Национальный музей Рима кусок древнего мрамора. К посылке она приложила письмо с извинениями. Оказалось, три года назад Джесс украла этот кусок, а потом, судя по всему, подарила его своему близкому человеку. А на мраморе она оставила послание маркером: «С любовью от Джесс для Сэма, Рим, 2017 год». Американка пыталась оттереть эту надпись, но ничего не вышло.

В письме Джесс призналась, что сожалеет и о краже, и о том, что испортила мрамор «своими каракулями». Теперь этот поступок кажется ей глупым и подлым.

Работники музея пока не разобрались, откуда Джесс взяла этот кусок мрамора, но предполагают, что американка вынесла его из Форума.