Лена и Тамара из Винницы выцарапали свои имена на фреске Рафаэля 

Туристы Лена и Тамара из Винницы испортили фреску Рафаэля 1511 года под названием «Афинская школа». Фреска находится в одном из залов Апостольского дворца в Ватикане. На фреске выцарапали надпись «Лена Тамара Винница». Об этом сообщили участники группы «Италия для меня» в фейсбуке.

В сообществе опубликовали ролик, сделанный в Апостольском дворце. На записи отчетливо видно послание, оставленное Леной и Тамарой.

В комментариях подтвердили, что ролик — не фейк, и опубликовали фото с крупным изображением той же самой надписи.

Участники группы обратили внимание, что послание сделано как минимум пять лет назад. В 2015 году об испорченной фреске Рафаэля писал пользователь «Живого журнала» carmelist.