Вице-мэр Новосибирска показала макет городского катка. Раньше он выглядел как пенис. Да и сейчас тоже

В конце 2019 года в Новосибирске торжественно открыли новый каток у Оперного театра. По задумке властей, форма катка должна была напоминать ракету. Однако, по мнению жителей города, а также Ивана Урганта и Юрия Дудя, каток скорее напоминал… пенис. Но только если снимать его сверху, чем, собственно, и занялись новосибирские фотографы. В ответ на это вице-мэр города Анна Терешкова попыталась отшутиться, что «настоящее искусство должно возбуждать». Но шутку не оценили, на Терешкову даже пожаловались в полицию.

Станислав Ражев

И вот Новосибирск снова готовится встречать Новый год. В этот раз, по понятным причинам, без массовых мероприятий. Но каток у Оперного театра все-таки откроют. В своем фейсбуке Терешкова показала макет того, как будет выглядеть обновленный каток.

По виду это уже точно не ракета — углы как будто бы сделали еще более округлыми. А вот очертания, из-за которых высмеивали новосибирский каток, так никуда и не делись.

В общем, новой волны шуток явно не избежать. Но не стоит переживать: каток тянет на символ всего года и довольно точно отражает то, как он у многих прошел.