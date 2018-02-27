Монголия и Япония поругались из-за комикса про Чингисхана. Ему нарисовали пенис на лбу

В середине февраля японское издательство Shogakukan выпустило новый номер ежемесячного журнала CoroCoro Comics. И в нем появился портрет основателя Монгольской империи Чингисхана с изображением мужского полового органа на лбу.

Дело в том, что имя хана созвучно японскому слову, означающему половой член. Надпись рядом с портретом Чингисхана можно перевести как «Пенисхан»

Рисунок опубликовали в рубрике «Yarisugi!!! Itazura-kun» («Перестарался, пранкер!»). В ней размещаются шуточные комиксы и карикатуры. Изображение прислал читатель CoroCoro Comics для конкурса, в котором нужно было придумать дудл, связанный с Чингисханом.

Карикатуру заметил Асасёрю Акинори, борец сумо и первый монгол, получивший высший ранг — . «Вы смеетесь над [нашими] предками! Японцы без чувства достоинства! Непростительно! Извиняйтесь! Извиняйтесь! Где находится это дерьмовое издательство?» — написал борец в своем твиттере. На следующий день Асасёрю Акинори удалил запись.

Его поддержали другие монголы. «Автор и издатели должны понести ответственность. Такие мерзкие вещи недопустимы», — заявил монгольский блогер Morinhoor. Дипломаты отправили японскому МИДу заявление, в котором назвали комикс неуважительным по отношению к монгольскому народу. 23 февраля монголы, живущие в Токио, собрались у издательства Shogakukan с требованием убрать комикс из продажи. Некоторые участники акции пришли в национальных костюмах и с портретами Чингисхана.

В тот же день Morinhoor опубликовал видео из токийского магазина комиксов, на котором видно, как сотрудник убирает с полок выпуск CoroCoro Comics.

Издательство извинилось за карикатуру. «Мы признаем, что выражения, использованные в комиксе, оскорбительны для монголов и всех, кто почитает Великого Хана», — заявили представили Shogakukan. Они добавили, что теперь будут тщательнее изучать историю и культуру Монголии, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок. Руководство Shogakukan также принесло официальные извинения монгольскому представительству в Японии.