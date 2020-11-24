Как успокоить морского ежа? Напечатать ему шляпку на 3D-принтере! 🎩

А зачем ежам шляпки?

В обычной обстановке морские ежи прячутся под камнями и ракушками, а некоторые делают норы. У ученых нет единого мнения, почему они себя так ведут. Одни предполагают, что ежи используют подобные укрытия в качестве балласта — так их не унесет течением во время шторма. Другие считают, что ракушки и камни защищают их от хищников или ультрафиолета.

В любом случае, в аквариуме для этих целей (какими бы они ни были на самом деле!) вполне себе сгодятся распечатанные на 3D-принтере шляпки.