Как успокоить морского ежа? Напечатать ему шляпку на 3D-принтере! 🎩
Морским ежам бывает страшно. Поэтому семья пользователя Reddit под ником VanillaBean5813 печатает для них на 3D-принтере небольшие шляпки, в том числе ковбойские. В шляпах ежи чувствуют себя в безопасности и ничего не боятся. А их хозяева могут любоваться на приодетых морских ежей. В итоге выигрывают все!
А зачем ежам шляпки?
В обычной обстановке морские ежи прячутся под камнями и ракушками, а некоторые делают норы. У ученых нет единого мнения, почему они себя так ведут. Одни предполагают, что ежи используют подобные укрытия в качестве балласта — так их не унесет течением во время шторма. Другие считают, что ракушки и камни защищают их от хищников или ультрафиолета.
В любом случае, в аквариуме для этих целей (какими бы они ни были на самом деле!) вполне себе сгодятся распечатанные на 3D-принтере шляпки.