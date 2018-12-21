Американская некоммерческая организация рассказала об одном из обитателей своего общественного аквариума в Монтерее, Калифорния, — морской выдре по кличке Эбби.

Описывая животное, сотрудники аквариума назвали Эбби «пышной девочкой» (« girl»), «пухлявой киской» (« ») и «абсолютной единицей» (« »). Первое слово широко распространено среди рэперов, а два других стали популярны как мемы. Из-за этого твит организации получил неоднозначную реакцию.

Одни были в полном восторге и предлагали повысить автора твита. Другие благодаря этому сообщению решили посетить аквариум. Третьи наоборот отказались туда идти — как раз из-за слишком большого количества использованных мемов.

Некоторые осудили организацию за культурную апроприацию — неуместное заимствование элементов одной культуры представителями другой. Дело в том, что эти выражения чаще других используют афроамериканцы. Некоторые пользователи указывали, что твит способствует созданию враждебной среды для чернокожих, в том числе — чернокожих ученых.

В итоге представители Monterey Bay Aquarium извинилась за твит. Они объяснили, что не знали о других значениях этих мемов. В организации признали неуместным использование слов, описывающих тела чернокожих женщин, по отношению к морской выдре.

Однако после этого в твиттере опять стали критиковать организацию — уже за то, что они все-таки принесли извинения. «Вы не должны извиняться, вы не сделали ничего плохого», — сказал один из пользователей. «Мир, мы должны прекратить извиняться», — написал другой.

И только морская выдра Эбби осталась равнодушна к этой дискуссии.

Александр Бакланов