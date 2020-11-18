Лабрадор, спасенный мексиканскими военными, начал карьеру в морском флоте. И о-о-ох как он улыбается!

Помните лабрадора, которого мексиканские моряки спасли во время наводнения в штате Табаско? Так вот: пес не просто жив-здоров, он еще и начал карьеру во флоте! Для начала военные моряки попытались отыскать хозяев лабрадора, но никто не откликнулся. Тогда его решили взять на службу, отметив «большой потенциал» собаки. Правда, кличку моряки так и не придумали, поэтому предложили сделать это своим подписчикам в фейсбуке.

Варианты можно присылать на электронную почту мексиканских военно-морских сил. Сам пес страшно доволен: на видео он все время улыбается, машет хвостом и всячески дает понять, что его все устраивает.