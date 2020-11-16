Мы знаем, кто сделает ваш понедельник лучше: мексиканские моряки, которые спасли лабрадора от наводнения

Из-за проливных дождей в Мексике произошло сильное наводнение. Пострадал в том числе штат Табаско. В зону бедствия прибыли военные моряки. Когда они проплывали по затопленной улице, то обнаружили лабрадора, который схватился передними лапами за дом, пытаясь удержаться на плаву. Разумеется, моряки не смогли остаться в стороне.

Cтраница ВМС Мексики в Facebook

Пса не пришлось долго уговаривать: хватило пары поглаживаний по голове, и через несколько секунд он уже забрался в лодку.

На видео, которое опубликовали военные моряки, обратил внимание местный житель Иван Эрнандес — и выложил в твиттере более полную версию ролика. На ней можно увидеть, как лабрадор отряхивается (😍). Также Эрнандес запостил отрывок видео, на котором собаку уносят из зоны бедствия.

А в конце видео, выложенного на странице моряков, спасенный пес в полной безопасности (и в сухости).

Cтраница ВМС Мексики в Facebook