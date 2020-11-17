Студия NetherRealm 17 ноября выпустила обновленную версию файтинга Mortal Kombat 11 с подзаголовком Ultimate. Разработчики в течение полутора лет развивали игру и добавляли дополнительных персонажей, которые не имеют прямого отношения ко вселенной Mortal Kombat. Среди них много героев из классических боевиков: Робокоп, терминатор T-800 с внешностью Арнольда Шварценеггера, а теперь вот, с выходом Ultimate, еще и Джон Рэмбо. Причем ветерана Вьетнама, в отличие от Т-800, озвучивает сам Сильвестр Сталлоне.

Это значит, что фанаты боевиков 1980-х и 1990-х наконец-то могут выяснить, кто сильнее — Рэмбо или Терминатор. Или, если хотите, Сталлоне или Шварценеггер. Вот как проходят их бои.

Внимание! Mortal Kombat 11 — очень жестокая игра. Если не хотите смотреть на кровопролитие, лучше оцените список новых слов, появившихся за время карантина.

Первый раунд

Mortal Kombat

Второй раунд

Mortal Kombat