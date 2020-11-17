Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA

Итак, готовимся к словарному диктанту по неологизмам, появившимся за время пандемии коронавируса в России. Записывайте:

ковидло

маскобесье

коронавирье

карантэ («умение владеть собой в самоизоляции»)

вируспруденция

карантец

расхламинго («популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья»)

макароновирус

гречкохайп («нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки»)

коронапофигисты

ковигисты

голомордые

и, наконец, карантье («владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок»).

Все эти неологизмы отловили лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ). Им помогали коллеги из Швеции, Финляндии и Испании.

«Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества», — заявила профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева.

А вот какие слова появились в других странах

🇫🇮 Финляндия

koronavelka (государственный заем для возмещения расходов, вызванных пандемией)

koronatuki (государственная поддержка для компаний и организаций)

🇸🇪 Швеция

coronasjuk или coronadrabbad (больной, пораженный коронавирусом, то есть «короной»)

coronaoffer (жертва «короны»)

🇪🇸 Испания

coronials (корониалы — дети, родившиеся во время пандемии)

al confinamiento (увеличение веса из-за отсутствия упражнений)

balconazis (балконаци — люди, оскорбляющие прохожих с балкона)