шапито
Заходят как-то в бар карантье, голомордый и балконаци… А там — сплошное маскобесье! Лингвисты назвали новые слова, появившиеся за время пандемии
Источник: ТАСС
Итак, готовимся к словарному диктанту по неологизмам, появившимся за время пандемии коронавируса в России. Записывайте:
- ковидло
- маскобесье
- коронавирье
- карантэ («умение владеть собой в самоизоляции»)
- вируспруденция
- карантец
- расхламинго («популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья»)
- макароновирус
- гречкохайп («нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки»)
- коронапофигисты
- ковигисты
- голомордые
- и, наконец, карантье («владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок»).
Все эти неологизмы отловили лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ). Им помогали коллеги из Швеции, Финляндии и Испании.
«Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества», — заявила профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева.
А вот какие слова появились в других странах
🇫🇮 Финляндия
- koronavelka (государственный заем для возмещения расходов, вызванных пандемией)
- koronatuki (государственная поддержка для компаний и организаций)
🇸🇪 Швеция
- coronasjuk или coronadrabbad (больной, пораженный коронавирусом, то есть «короной»)
- coronaoffer (жертва «короны»)
🇪🇸 Испания
- coronials (корониалы — дети, родившиеся во время пандемии)
- al confinamiento (увеличение веса из-за отсутствия упражнений)
- balconazis (балконаци — люди, оскорбляющие прохожих с балкона)