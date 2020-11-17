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шапито

Заходят как-то в бар карантье, голомордый и балконаци… А там — сплошное маскобесье! Лингвисты назвали новые слова, появившиеся за время пандемии

Источник: ТАСС
Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA

Итак, готовимся к словарному диктанту по неологизмам, появившимся за время пандемии коронавируса в России. Записывайте:

  • ковидло
  • маскобесье
  • коронавирье
  • карантэ («умение владеть собой в самоизоляции»)
  • вируспруденция
  • карантец
  • расхламинго («популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья»)
  • макароновирус
  • гречкохайп («нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки»)
  • коронапофигисты
  • ковигисты
  • голомордые
  • и, наконец, карантье («владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок»).

Все эти неологизмы отловили лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ). Им помогали коллеги из Швеции, Финляндии и Испании.

«Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества», — заявила профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева.

А вот какие слова появились в других странах

🇫🇮 Финляндия

  • koronavelka (государственный заем для возмещения расходов, вызванных пандемией)
  • koronatuki (государственная поддержка для компаний и организаций)

🇸🇪 Швеция

  • coronasjuk или coronadrabbad (больной, пораженный коронавирусом, то есть «короной»)
  • coronaoffer (жертва «короны»)

🇪🇸 Испания

  • coronials (корониалы — дети, родившиеся во время пандемии)
  • al confinamiento (увеличение веса из-за отсутствия упражнений)
  • balconazis (балконаци — люди, оскорбляющие прохожих с балкона)