В Англии из-за пандемии уволили штатного динозавра «Арсенала». Но стоило клубу дважды проиграть на своем поле, как его сразу вернули

Английский футбольный клуб «Арсенал» вернул своего маскота — зеленого динозавра Гуннерзавра, которого в октябре уволили, чтобы снизить расходы во время пандемии коронавируса.

10 ноября Гуннерзавр опубликовал в своем твиттере фотографию с домашней арены «Арсенала». «Сегодня вернулся на стадион „Эмирейтс“», — сказано в публикации.

С 1993 года роль динозавра в «Арсенале» играл многолетний болельщик клуба Джерри Куай. В начале октября 2020-го его сократили вместе с еще 54 сотрудниками «Арсенала». Фанаты клуба решили собрать деньги, чтобы вернуть маскота, а игрок «Арсенала» Месут Озил заявил, что готов покрыть все расходы на зарплату Джерри Куая до тех пор, пока сам футболист будет выступать за клуб. За маскота также вступился Арсен Венгер, работавший главным тренером «Арсенала» в 1996-2018 годах. Он назвал увольнение Гуннерзавра финансово необоснованным.

Месут Озил стал одним из первых, кто поздравил Гуннерзавра с возвращением. «Рад видеть тебя на своем месте», — написал он в твиттере под фотографией маскота со стадиона «Эмирейтс».

В самом «Арсенале» при этом заявили Sky Sport, что Гуннерзавр вообще-то никуда не уходил. «Как мы всегда говорили, Гуннерзавр — важная часть „Арсенала“ и популярная фигура для наших поклонников по всему миру, — сказал представитель клуба. — Гуннер никогда не исчезал, но из-за вирусных ограничений у него было мало возможностей появиться на публике».

Sky Sport подчеркнуло, что пока неясно, кто играет роль Гуннерзавра — Джерри Куай, попавший под сокращение, или другой человек.

«Арсенал» вернул Гуннерзавра после двух удручающих домашних поражений подряд, пишет Reuters. 25 октября клуб проиграл «Лестеру», 8 ноября — «Астон Вилле». «Арсенал» проведет следующий домашний матч 28 ноября против «Вулверхэмптона».