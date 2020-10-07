Английский футбольный клуб «Арсенал» уволил зеленого динозаврика Гуннерзавра — маскота команды, который развлекал болельщиков с 1993 года. Дело, конечно, в коронавирусе.

Человека, изображавшего динозавра, зовут Джерри Куай. Он уже почти 60 лет болеет за «Арсенал». Однажды ради домашнего матча он даже пропустил свадьбу брата. При этом в клубе Куай работал на полставки.

«Арсенал» зарабатывает на зрителях около 3,2 миллиона фунтов стерлингов за матч. Но из-за COVID-19 зрителей не пускают на стадионы, соответственно, доходы клуба заметно сократились. В «Арсенале» рассудили так: раз нет зрителей, то и маскот ни к чему. Так Гуннерзавр попал под сокращение вместе с другими сотрудниками «Арсенала».

На краудфандинговой платформе GoFundMe уже запустили кампанию по сбору средств на возвращение Гуннерзавра. За два дня болельщики собрали 11,5 тысячи фунтов стерлингов из необходимых 70 тысяч.