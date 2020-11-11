Мэра маленького японского города всем интернетом поздравили с победой на выборах. Выборах президента США

Пару дней назад Ютака Умэда, мэр небольшого японского города Ямато проснулся знаменитым: его имя было в трендах соцсетей, Умэду поздравляли с важной победой на выборах. Поздравлений было в тысячи раз больше, чем жителей в Ямато, а победе радовались люди во всем мире, а не только в Японии. Речь шла о победе на выборах президента США.

Стоп, что?! Оказывается, «победу» обеспечили родители 73-летнего Умэды, когда выбрали ему имя. Дело в том, что фамилия мэра Ямато состоит из двух иероглифов: 梅田, которые означают «слива» и «поле» (по крайней мере, так их переводит The Guardian). Их можно произносить и как «умэ» — «да», и как «бай» — «дэн». Ну а иероглиф, обозначающий имя — 穣 — можно читать не только как «Ютака», но и как «Джо».

Ютака Умеда стал звездой интернета после того, как кто-то обнаружил, что его имя может произноситься по-другому

Умэда признался, что был «озадачен», когда попал в тренды, — а также отметил, что симпатизирует Джо Байдену. «Такое чувство, что я тоже выиграл эти выборы», — заявил мэр в комментарии Kyodo. В интервью японской вещательной корпорации NHK Умэда сказал, что хочет встретиться с новым американским президентом и представиться «Байденом из [префектуры] Кумамото» и заодно призвать всех «есть овощи».

Это не первый раз, когда у президентских выборов в США есть эхо в Японии. В 2008 году мировую известность ненадолго приобрел небольшой город Обама в префектуре Фукуи. Надо ли говорить, за кого тогда болели на выборах местные жители?