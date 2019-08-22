«Я довольный треугольник, идеальный кандидат». В Татарстане поющий эчпочмак зовет всех на выборы

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов присоединился к предвыборной агитации — у себя в соцсетях он опубликовал ролик с радостным поющим в тюбетейке.

Предупреждаем! Песню эчпочмака невозможно выкинуть из головы. Включайте на свой страх и риск.

Текст у песни самый простой:

«Я довольный треугольник, идеальный кандидат.

Ровный, вкусный и умелый — каждый мне безумно рад.

Дибли дибли ди, дибли дибли ду,

Восьмого сентября на выборы иду!

Дибли дибли ду, дибли дибли ди,

Восьмого сентября на выборы иди!»

«Не знаем поможет это или нет, но фраза „Я довольный треугольник — идеальный кандидат“ как нельзя лучше описывает всю предвыборную кампанию в Татарстане», заметили ведущие телеграм-канала «Еду в Татарстан.», который одним из первых написал об агитационном ролике.