В США прошли президентские выборы. Чем они закончились, до сих пор неясно — настолько плотной была борьба. Зато можно уверенно сказать, что за ходом выборов следили не только сами американцы, и не только международные журналисты и политологи, но и, кажется, вообще вся Россия.

Зачем на самом деле нужен День народного единства

Наблюдать за американскими выборами было интересно. Далеко не всегда понятно, но очень увлекательно.

Отдельно радует, что в России для этого выделили целый выходной день. Для американцев день голосования — это обычный вторник, а у нас в этом году — настоящий День народного единства.

﻿Исход выборов оставался неясен даже 5 ноября, на момент написания этой заметки (и видимо, не будет ясен еще несколько дней) — но это не мешает нам анализировать все возможные расклады и строить прогнозы…

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﻿…ведь от нового американского президента напрямую зависит то, как мы будем жить следующие четыре года.

﻿Ну а кто им в итоге будет, по традиции, зависит от нас.

Чем отличаются выборы в США и у нас

К некоторым вещам россиянам непросто привыкнуть — например, к тому, что в выборах вообще есть какая-то интрига.

﻿И что нельзя использовать свою власть, чтобы решить вопрос с конкурентом.

﻿И что в случае поражения «любимую» все-таки придется отдать.

Дональд Трамп со своим 14-летним сыном Бэрроном @s_udaltsov

Самый лучший кандидат

Переживать за Джо Байдена и Дональда Трампа — это, конечно, интересно, но как насчет Канье Уэста?

За рэпера в итоге проголосовали около 60 тысяч американцев — достойный результат! Ну и что, что у Трампа и Байдена по 70 миллионов голосов?

Бонус: Берни Сандерс знал, что все будет именно так

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пришел на шоу Джимми Фэллона и объяснил, как будет вести себя Дональд Трамп в связи с возможным поражением. И как вообще он может проиграть.

Казалось бы, ничего удивительного. Вот только Сандерс, во-первых, рассказал об этом почти за две недели до дня выборов, 23 октября. А во-вторых — спрогнозировал все с пугающей точностью: Висконсин и Мичиган действительно сначала были за Трампом, но позже отошли Джо Байдену. С Пенсильванией этого пока не произошло.

«Думаю о видео, в котором Берни Сандерс говорит о голосах по почте»

Я подозреваю, что в таких штатах, как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин может возникнуть такая ситуация, при которой они начнут получать огромное количество голосов по почте, возможно, миллионы. Опросы показывают, что вероятнее всего по почте проголосуют демократы.

Вероятно, в день выборов первыми посчитают те голоса, которые отдали люди, пришедшие на участки — то есть республиканцы. Очень может быть, что к десяти вечера Трамп будет побеждать в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине и выступит с речью, в которой объявит о победе.

Но на следующий день начнут считать голоса, отданные по почте — и в этих штатах победит Байден. Тогда Трамп скажет, что все это обман и откажется уходить. Это меня беспокоит, и люди должны знать, что так может произойти.

Просто вау!

Полную версию интервью можно посмотреть здесь.

И еще один бонус

Это мы все вчера, сегодня и, видимо, ближайшие пару дней.

«Я сегодня»: работа, которую мне нужно сделать / Твиттер про выборы