Жители Сан-Франциско неделю переживали за похищенного лемура. Спойлер: животное нашли в другом городе, но закончилось все хорошо

21-летнего лемура по кличке Маки украли из зоопарка в Сан-Франциско. К счастью, в отличие от многих других новостей в 2020 году, у этой истории счастливый конец.

По словам представителей зоопарка, лемур мог стать жертвой похищения из-за своего почтенного возраста. Маки — один из самых медленных животных в зоопарке, поэтому его было проще всего поймать. 15 октября полиция Сан-Франциско разместила в соцсетях объявление о похищении Маки.

За сведения о его местонахождении назначили награду в 2100 долларов, то есть в зоопарке каждый год жизни лемура оценили в 100 долларов. Так о пропаже лемура узнал весь Сан-Франциско. Животное попало в новости; пользователи соцсетей посылали Маки лучи поддержки и требовали, чтобы 2020-й год отстал хотя бы от неповинного лемура.

Как выяснилось позже, Маки то ли сбежал от своего похитителя, то ли тот сам отпустил животное на волю. Каким-то образом лемур оказался в детском саду города Сан-Рафел неподалеку от Сан-Франциско. Там его заметил пятилетний Джеймс Трин.

На место прибыли полицейские: они поймали Маки и доставили его домой в зоопарк.

Сейчас лемур отдыхает и приходит в себя после похищения.

У полиции есть подозреваемый в похищении Маки — правда, задержали его по другим обвинениям, не связанным с кражей животного.