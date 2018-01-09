Любопытные лемуры покусали корреспондента «Би-би-си», который пытался вести репортаж из зоопарка

В начале января 2018 года в зоопарке Банхем (графство Норфолк) проходил ежегодный пересчет животных — информацию о них вносят в базы данных, чтобы службы по охране природы могли следить за состоянием вымирающих видов.

На мероприятие отправился репортер «Би-би-си» Алекс Данлоп. Он пытался записать сюжет, стоя рядом с лемурами, но ничего не вышло: животные прыгали на журналиста, карабкались по нему и кусали за руки.

BBC reporter mobbed by lemurs — BBC News BBC News

Данлоп старался улыбаться, но укусы лемуров явно были болезненными: одного из них он назвал «маленьким кусакой», а другого — «маленькой сукой». «Я думаю, это самая приятная часть работы — считать лемуров», — подытожил журналист.