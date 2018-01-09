шапито

Любопытные лемуры покусали корреспондента «Би-би-си», который пытался вести репортаж из зоопарка

Meduza
10:33, 9 января 2018

В начале января 2018 года в зоопарке Банхем (графство Норфолк) проходил ежегодный пересчет животных — информацию о них вносят в базы данных, чтобы службы по охране природы могли следить за состоянием вымирающих видов.

На мероприятие отправился репортер «Би-би-си» Алекс Данлоп. Он пытался записать сюжет, стоя рядом с лемурами, но ничего не вышло: животные прыгали на журналиста, карабкались по нему и кусали за руки.

BBC reporter mobbed by lemurs — BBC News
BBC News

Данлоп старался улыбаться, но укусы лемуров явно были болезненными: одного из них он назвал «маленьким кусакой», а другого — «маленькой сукой». «Я думаю, это самая приятная часть работы — считать лемуров», — подытожил журналист.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме