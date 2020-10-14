Дима Билан вместо крокодила Гены будет играть на гармошке у прохожих на виду. В смысле исполнит песню про день рождения на онлайн-концерте

Обновление. Представители «Союзмультфильма» связались с «Медузой» и уточнили, что речь идет не о полнометражном фильме про Чебурашку, а об онлайн-концерте, на котором Дима Билан исполнит песню крокодила Гены.

Крокодил Гена запоет голосом Димы Билана в новом полнометражном фильме о Чебурашке. Музыкант выложил в инстаграм видео, на котором держит в руке игрушку Гены и поет: «День рождения только ра-а-аз в го-о-оду». Певец предложил фанатам угадать, какую песню он записывает для «Союзмультфильма». «Исполнять легенду всегда радостно», — написал Билан в инстаграме.

Выход фильма о Чебурашке намечен на 2022 год. Ее снимет Дмитрий Дьяченко, режиссер фильмов «О чем говорят мужчины» и «Последний богатырь». Чебурашку собираются нарисовать в 3D и вставить его в игровой фильм (как это было, к примеру, в ленте «Покемон. Детектив Пикачу»). Героя обещают сделать «живым и теплым, озорным ушастым зверьком».