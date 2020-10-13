Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала о жизни британской королевской семьи «Корона». Основные события этой части разворачиваются в 1980-е — в сериале впервые появятся принцесса Диана и Маргарет Тэтчер, роль Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Половое воспитание»).

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В тизере показан день свадьбы Дианы Спенсер и принца Чарльза в 1981 году. Принцессу Диану в четвертом сезоне играет британская актриса Эмма Коррин («Пенниуорт»). В следующем сезоне ее роль исполнит австралийка Элизабет Дебики («Довод»).

Четвертый сезон станет последним, в котором королеву Елизавету II сыграет обладательница «Оскара» Оливия Колман, а ее сестру Маргарет — Хелена Бонем Картер. В следующей части роль Елизаветы исполнит британская актриса Имелда Стонтон, известная, в том числе, по роли Долорес Амбридж в фильме «Гарри Поттер и Орден феникса». Маргарет сыграет Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»).

Также в четвертом сезоне сериала вновь появляются Тобайас Мензис в роли герцога Эдинбургского Филиппа и Джош ОʼКоннор в роли принца Чарльза.

Новый сезон выйдет на Netflix 15 ноября.