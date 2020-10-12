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Константин Богомолов курит, матерится и живет с секс-куклой. И да, он психотерапевт… Вышел трейлер «Психа» — нового сериала Федора Бондарчука
Источник: Meduza
Онлайн-кинотеатр more.tv выпустил трейлер сериала «Псих» Федора Бондарчука. В главной роли режиссер Константин Богомолов («Содержанки»).
В центре сюжета — состоятельный, но очень одинокий психотерапевт Олег. Год назад у него пропала жена Марина. Теперь Олег пьет, принимает таблетки и живет с секс-куклой. Он вспыльчив и раздражителен, хамит клиентам. Кроме того, герой становится главным подозреваемым в деле об исчезновении собственной жены.
Премьера «Психа» состоится 5 ноября на more.tv. Всего в сезоне будет восемь эпизодов.