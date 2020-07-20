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Сериал Федора Бондарчука «Псих» — о психотерапевте, которому нужна помощь. В главной роли Константин Богомолов. Премьера тизера
1 минута
08:11, 20 июля 2020
В ноябре 2020 года на онлайн-сервисе more.tv
выйдет
сериал Федора Бондарчука «Псих». Главный герой — успешный психотерапевт Олег, его играет режиссер Константин Богомолов. Он одинок, зависим от алкоголя, наркотиков и медикаментов, раздражителен и агрессивен, и сам испытывает серьезные психологические проблемы — однако все свои силы он бросает на то, чтобы остаться успешным профессионалом. Съемки проекта идут в Москве и Подмосковье. Главную женскую роль в сериале сыграла Елена Лядова. Также в проекте сыграли Роза Хайруллина (играет мать Олега), Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие. «Медуза» представляет премьеру тизера «Психа».
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