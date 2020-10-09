Чтобы в России убрали снег, на нем нужно написать «Навальный». А чтобы в Беларуси починили дорогу, на ней достаточно нарисовать бело-красно-белые полоски

Жители Гродно жаловались на огромное количество ям в переулке Тимирязева. А потом кто-то додумался нарисовать на одной из них бело-красно-белые полоски — и улицу тут же отремонтировали.

1 октября фотографию с протестной ямой прислали в телеграм белорусского издания «АвтоГродно». А уже неделю спустя изданию сообщили, что улицу отремонтировали, убрав все ямы (кроме одной, о которой, кажется, просто забыли).

Журналисты отправились на место и поговорили с местными жителями. Те рассказали, что ямы были там уже очень давно, но никому до них не было дела: «Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не менялось, как будто наша улица никому не нужна. И вот, потеряв все надежды, буквально два дня назад мы увидели рабочих, которые уже устраняли ямы».

Вероятно, чтобы добиться ремонта оставшейся ямы, на ней тоже нужно нарисовать бело-красно-белые полоски (но это не точно).