Муха вмешалась в американские выборы. Причем ей удалось подобраться к мозгу вице-президента ближе, чем российским хакерам

Eric Baradat / AFP / Scanpix / LETA

В США вечером 7 октября прошли дебаты кандидатов на пост вице-президента. Демократическую партию представляла сенатор от Калифорнии Камала Харрис, а Республиканскую — нынешний вице-президент страны Майк Пенс.

Однако внезапно в дебаты вмешался третий участник — муха. Насекомое больше двух минут просидело на голове Пенса во время его выступления по вопросу расовой дискриминации в США.

Вице-президент то ли не подал вида, то ли просто не заметил муху. Зато ее точно заметили зрители, наблюдавшие за ходом дебатов. В соцсетях предположили, что муха была еще одним кандидатом от демократов и даже назвали ее выступление самым убедительным и аргументированным из всех. Впрочем, несмотря на инцидент с мухой, президент США Дональд Трамп все равно заявил о победе Пенса.

Уже после дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опубликовал в твиттере свою фотографию, на которой он сидит с мухобойкой, и подписью «Внесите пять долларов, чтобы эта кампания взлетела» (игра слов: fly можно перевести и как «муху», и как «взлететь»).

А вот как прошли дебаты кандидатов в президенты «Заткнись, чувак. Это так не по-президентски» Вот как прошли первые дебаты Трампа и Байдена: кандидаты ругались, оскорбляли и перебивали друг друга