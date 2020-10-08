Муха вмешалась в американские выборы. Причем ей удалось подобраться к мозгу вице-президента ближе, чем российским хакерам
В США вечером 7 октября прошли дебаты кандидатов на пост вице-президента. Демократическую партию представляла сенатор от Калифорнии Камала Харрис, а Республиканскую — нынешний вице-президент страны Майк Пенс.
Однако внезапно в дебаты вмешался третий участник — муха. Насекомое больше двух минут просидело на голове Пенса во время его выступления по вопросу расовой дискриминации в США.
Вице-президент то ли не подал вида, то ли просто не заметил муху. Зато ее точно заметили зрители, наблюдавшие за ходом дебатов. В соцсетях предположили, что муха была еще одним кандидатом от демократов и даже назвали ее выступление самым убедительным и аргументированным из всех. Впрочем, несмотря на инцидент с мухой, президент США Дональд Трамп все равно заявил о победе Пенса.
Уже после дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опубликовал в твиттере свою фотографию, на которой он сидит с мухобойкой, и подписью «Внесите пять долларов, чтобы эта кампания взлетела» (игра слов: fly можно перевести и как «муху», и как «взлететь»).