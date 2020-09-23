«Иo side effects whatsoeveя». Актер Эдриан Броуди испытал на себе российскую вакцину от коронавируса (ну почти)

Американский актер Эдриан Броуди («Пианист») сообщил в инстаграме, что стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Как следует из поста, побочные эффекты проявились немедленно — и они довольно необычны.

«Думаю, должен всем вам сообщить, что вчера принял участие в испытаниях вакцины от COVID-19, — начал Броуди. — Их проводили тут, в районе Лонг-Айленда. Вакцина — та самая, созданная в России. Первую инъекцию мне вкололи вчера в 16:00. Просто хочу, чтобы вы знали: вакцина совершенно безопасна».

Все это Броуди писал на родном английском. Но как только актер заговорил о побочных эффектах, то сразу перешел на русский. Вернее, он просто начал вставлять кириллицу в английские слова и мешать их с неким подобием русских: «иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши». Свой пост Броуди сопроводил хэштегом #дешевка.

В комментариях некоторые русскоязычные пользователи раскритиковали шутку Броуди. По их мнению, актеру следовало попросить помощи у кого-нибудь, кто действительно знает русский, а то в итоге «получилась абракадабра». В свою очередь, англоязычные подписчики предположили, что у Броуди при написании поста случился инсульт.

Фото в анонсе: Danny Moloshok / Reuters / Scanpix / LETA