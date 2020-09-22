Разработчик устроил барабанный концерт с пингвинами. Он играет, они скачут!

Специалист по созданию цифровых декораций Мэтт Воркман устроил барабанный концерт с прыгающими пингвинами.

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Технология The Virtual Production, которой занимается Воркман, позволяет в реальном времени вписывать людей в реалистичное виртуальное окружение с помощью графического движка Unreal Engine. Такую технологию, к примеру, используют на съемках «Мандалорца».

Помимо экспериментов с цифровыми декорациями Воркман обожает играть на барабанах. Он даже завел себе канал на ютьюбе, куда выкладывает ролики со своими репетициями. Только вместо обычной студии Воркман играет на фоне большого зеленого экрана.

Таким образом он вписывает себя в различные цифровые декорации — именно так ему удалось устроить вечеринку с пингвинами. Однако Воркман не просто добавил в кадр пингвинов, он еще и заставил их подпрыгивать от каждого удара по барабанам.

На канале Воркмана есть и другие видео с цифровыми декорациями. Допустим, вот здесь он экспериментирует со взрывами.

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А здесь — барабанит на космическом кораблей.

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