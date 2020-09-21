Илья Яшин прокрался на девичник своей невесты. Его не хотели туда пускать, но он замаскировался под охранника и разогнал стриптизеров

Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин пробрался на девичник своей невесты, вокалистки группы «АлоэВера» Веры Мусаелян, в форме охранника и кепке сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом он рассказал в фейсбуке.

Мусаелян вместо обычного девичника устроила концерт со стриптизерами и попросила охрану не пускать Яшина на мероприятие. «Если тебя увидят в зале — выгонят, — сказала певица Яшину. — Но если проберешься незамеченным, то молодец, я буду рада». «Вера любит игры. А я люблю ей подыгрывать», — написал депутат.

По его словам, купить футболку с надписью «Охрана» оказалось совсем несложно. Нужную кепку Яшин отыскал в сервисе с частными объявлениями. Депутат созвонился с автором объявления, договорился о встрече и отправился по названному адресу. На месте он увидел дверь с табличкой «Отделение Росгвардии».

Сперва Яшин решил, что перепутал адрес, и еще раз позвонил автору объявления. Выяснилось, что никакой ошибки нет. Из той самой двери вышел мужчина в форме росгвардейца с пакетом в руках. Он предложил отойти подальше, а то «тут камеры». В пакете лежала кепка сотрудника патрульно-постовой службы. Мужчина потребовал за нее 200 рублей.

Дальше, как следует из поста Яшина, состоялся такой диалог:

— Это что, ваша форменная одежда?

— Да, лишнюю форму в отдел завезли. Мне без надобности. Будете брать или нет?

— А это вообще законно?

— А ты что, мент?

— Что?

— Что?

Яшин, в кепке, защитной маске и футболке с надписью «Охрана», отправился на девичник Мусаелян. В клуб его пустили «без вопросов». На месте депутат начал отыгрывать роль охранника: выводил на улицу друзей за «непристойное поведение», делал строгие замечания и следил за соблюдением социальной дистанции.

«Одного приятеля поставил лицом к стене и провел личный досмотр, „заподозрив“ наличие у него запрещенных веществ. Вы бы видели их лица, когда я в конце снимал маску и меня узнавали», — вспоминает Яшин.

Во время выступления стриптизеров Яшин поднялся на сцену и выгнал их со словами: «Нечего тут оголяться». При этом, как отмечает депутат, выступление танцоров было согласовано с администрацией клуба.

После концерта Мусаелян пришла в гримерку и отчитала «наглого охранника». Яшин стоял и молчал, пока его невеста не поняла, кто перед ней стоит: «Ты! Серьезно?! Ты?!»

«Я реально выискивала его взглядом до и во время концерта, хотела его прилюдно пристыдить и вывести. Но его, зараза, нигде не было видно!» — прокомментировала Мусаелян.

Яшину девичник понравился: «В общем, пранк удался на славу. Получилось очень весело».

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Пересказал Максим Иванов