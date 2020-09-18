Ведущий Первого канала Артем Шейнин заявил, что ФБК замазал часы на видео с бутылкой из номера Навального в Томске… Вот только это сделала сама команда Шейнина

Ведущий политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин в выпуске от 17 сентября показал видео из томского отеля Xander — и обвинил команду Алексея Навального в том, что в ролике они специально замазали циферблат будильника. Но есть нюанс: будильник замазали сотрудники Шейнина. Пришлось объясняться, оправдываясь «техническим сбоем»!

Ролик, показанный в эфире шоу, опубликовали в инстаграме соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Навальный останавливался в Xander во время съемок расследования о томских политиках из «Единой России». На видео сотрудники ФБК показывают, что бутылку минеральной воды «Святой источник», на которой могли остаться следы яда из группы «Новичок», нашли именно в томской гостинице.

Шейнин в эфире «Время покажет» обратил внимание на то, что в версии ролика ФБК, которую показали на Первом канале, замазали циферблат будильника. Из-за чего точное время съемки видео с бутылкой якобы установить нельзя.

«Я знаю, что нас сейчас смотрят вот эти навальнята, которые вот этот, так сказать, изготовили трим-пам-пам. Значит, обратите внимание, они все-таки не такие лохобаны, как кажутся, — отметил Шейнин. — Потому что, обратите внимание, только что обнаружили мои редакторы. Там вот стоят часики, [будильник], который заблюрили не мы. На этом будильнике очень прекрасно было бы видно время. Но заблюрили этот будильник не мы, а они в своем видео . Ты снимаешь это на видео, но потом, когда ты его выкладываешь, у тебя хватает мысли — а давайте-ка будильничек заблюрим».

Нужный фрагмент на 0:35:35 Первый канал

Вот только на оригинальном видео из инстаграма Навального циферблат не замазан, на что сразу же указали Шейнину. В следующем эфире «Время покажет» от 17 сентября ведущий попытался оправдаться: «Поскольку мы отвечаем, в отличие от этих ребятишек, за свои слова и дела, мы сегодня днем, например, совершили техническую ошибку. Поскольку разбирая это их фуфловое видео, мы показали, что часы были заблюрены, хотя на самом деле, вот слева, <…> это у нас технический сбой произошел. У нас съехал этот блюр, получилось, что [часы] заблюрены . Мы, проверяя себя по три раза в том, что мы говорим и делаем, это обнаружили. Целый разнос у нас был. В результате выяснилось, что часы-то не заблюрены. Но это не отвечает ни на какие вопросы, то, что на них без пятнадцати двенадцать . <…> То есть вопросов возникает еще больше».