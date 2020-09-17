Стример решил в прямом эфире посмотреть свою же трансляцию. Примерно так мог бы выглядеть новый фильм Кристофера Нолана

Sliker, популярный стример из Манчестера, решил в прямом эфире посмотреть свою трансляцию — и попал в прямой эфир внутри прямого эфира внутри прямого эфира внутри прямого эфира внутри прямого эфира… В общем, получилась рекурсия!

Сперва Sliker смеялся из-за того, что каждый Sliker на экране повторял за ним фразу «Давайте взглянем на этого парня, вдруг смешной». Потом его смех из-за многократного повторения превратился в жуткую какофонию, которую зрители описали как «звуки пыток в аду». Хор смеющихся стримеров уже было не остановить.

Внимание! Звук в видео очень громкий, лучше сделайте потише.

Lozern

В конце Sliker изобразил звуки тюленя и похлопал, но вовремя поставил на паузу воспроизведение трансляции — видимо, пожалел зрителей, которым пришлось бы наблюдать за тюленьей рекурсией.