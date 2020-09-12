Тайм-аут куклы (time out dolls) — это куклы, похожие на ребенка, играющего в прятки. Описание милое, но почему же это выглядит так страшно?

Еще этих кукол называют «плаксами» или «наказанными». Если картинка выше не показалась вам достаточно пугающей, посмотрите на других тайм-аут кукол:

А теперь самое страшное — вид спереди! У кукол нет лиц и кистей, а сами руки пришиты к голове спереди. Видимо, эти куклы всегда стоят лицом к чему-то, поэтому детали спереди им не нужны.

Издание Ozy в 2018 году подробно рассказывало об этом явлении. Кто придумал этих кукол, неизвестно, но есть мнение, что это могло случиться в 1990-х в регионе Аппалачия на востоке США. Таких кукол до сих пор можно найти на блошиных рынках или в интернет-магазинах, хотя продавцы говорят, что «мода на них уже прошла». Одно время эти фигурки пользовались популярностью у любителей лоскутного шитья, а потом и у владельцев ретро-автомобилей — кукол брали с собой на выставки, чтобы те привлекали внимание, поддерживали стиль эпохи или скрывали под собой вмятины и царапины машины.