Владислав Сурков выпустил новое стихотворение — про рай без кокаина. В нем он призывает дышать воздухом и «ждать прихода»
Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал в сентябрьском номере журнала «Русский пионер» свое стихотворение о свободе без кокаина.
«Так выглядит рай: пустыня свобода»
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все — не дыши.
Стихотворение вышло в рубрике «Урок поэзии». В «Русском пионере», конечно же, восхитились работой Суркова: «[Он] написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному. Да, это „Русский пионер“. Да, это Владислав Сурков».
Главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников в своей колонке пояснил, что сентябрьский номер журнала посвящен «бархатному сезону». «Каждый понимает по-своему, что такое „бархатный сезон“, то есть тема этого номера. Если бы каждый не понимал, то и журнала бы никакого не было. <…> А так у нас есть и „бархатный сезон“ Владислава Суркова — с исчерпывающими объяснениями на эту тему», — написал Колесников.
Владислав Сурков уже неоднократно публиковался в «Русском пионере». В 2009 году в качестве приложения к журналу вышел роман «Околоноля» писателя Натана Дубовицкого. Его авторство приписывают Суркову. Кроме того, в 2003 году вышел альбом проекта «Полуострова» на стихи Суркова. Песни исполнил один из лидеров «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.