Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал в сентябрьском номере журнала «Русский пионер» свое стихотворение о свободе без кокаина.

«Так выглядит рай: пустыня свобода»

Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и все — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и все — не дыши.

Стихотворение вышло в рубрике «Урок поэзии». В «Русском пионере», конечно же, восхитились работой Суркова: «[Он] написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному. Да, это „Русский пионер“. Да, это Владислав Сурков».

Главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников в своей колонке пояснил, что сентябрьский номер журнала посвящен «бархатному сезону». «Каждый понимает по-своему, что такое „бархатный сезон“, то есть тема этого номера. Если бы каждый не понимал, то и журнала бы никакого не было. <…> А так у нас есть и „бархатный сезон“ Владислава Суркова — с исчерпывающими объяснениями на эту тему», — написал Колесников.

Владислав Сурков уже неоднократно публиковался в «Русском пионере». В 2009 году в качестве приложения к журналу вышел роман «Околоноля» писателя Натана Дубовицкого. Его авторство приписывают Суркову. Кроме того, в 2003 году вышел альбом проекта «Полуострова» на стихи Суркова. Песни исполнил один из лидеров «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.